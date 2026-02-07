Japanischer Doppelsieg im Big-Air-Bewerb der Snowboarder

Japans Snowboarder haben bei den Olympischen Winterspielen in Italien einen Doppelsieg im Big-Air-Bewerb gefeiert.

Kira Kimura sprang am Samstagabend im Snow Park von Livigno zu Olympia-Gold. Der 21-Jährige verwies nach drei Durchgängen mit 179,50 Punkten seinen Teamkollegen Ryoma Kimata, der acht Zähler Rückstand hatte, auf Rang zwei. Bronze ging an Peking-2022-Olympiasieger Su Yiming, der Chinese kam auf 168,50 Punkte.

ÖSV-Snowboarder Clemens Millauer hatte am Donnerstag in der Qualifikation als 18. den Einzug ins Finale der Top 12 verpasst.

(APA)/Bild: Imago