Japanischer Stürmer unterschreibt beim SCR Altach

Der SCR Altach hat sich die Dienste des japanischen Angreifers Shingo Nakano gesichert. Der 21-Jährige wechselt vom singapurischen Erstligisten Albirex Niigata FC ins Rheindorf und unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Vertrag bis Sommer 2028.

Mit Nakano verpflichten die Altacher einen jungen Offensivspieler, der zuletzt in der Singapore Premier League für Aufsehen sorgte. In der vergangenen Saison erzielte der Japaner 25 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Insgesamt absolvierte er in zwei Spielzeiten mehr als 40 Pflichtspiele für Albirex Niigata.

Der Stürmer wurde in Japan ausgebildet und sammelte 2023 erste Auslandserfahrungen an einem US-amerikanischen College, ehe er ein Jahr später nach Singapur wechselte. Nun folgt der nächste Karriereschritt nach Europa.

Altachs Sportdirektor Philipp Netzer zeigt sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: „Shingo hat in Singapur über zwei Saisonen konstant starke Leistungen gezeigt und zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung übernehmen kann. Wir sind überzeugt, dass er in Altach den nächsten Schritt machen kann.“

Auch Nakano blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Österreich: „Ich freue mich sehr auf Altach und die Österreichische Bundesliga. Es ist eine neue Herausforderung für mich, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und meinen Platz in der Mannschaft zu verdienen.“

Beitragsbild: SCR Altach