Japans Kaiser Naruhito erklärt Spiele in Tokio für eröffnet

Die XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio sind eröffnet. Der japanische Kaiser Naruhito sprach am Freitag um 23.13 Uhr Ortszeit (16.13 MESZ) die offiziellen Eröffnungsworte und gab damit das Startsignal für das größte Sportereignis der Welt. Die wegen der Corona-Situation vor allem in Japan umstrittenen Spiele dauern bis 8. August. Zuschauer sind bei den insgesamt 339 Medaillenentscheidungen nicht zugelassen.

Auch bei der Eröffnungsfeier befanden sich neben den Delegationen aus 205 Nationen und dem IOC-Flüchtlingsteam sowie Show-Darstellern nur Ehrengäste und Medienvertreter im Olympiastadion. Die österreichische Mannschaft marschierte angeführt von Tanja Frank und Thomas Zajac, die gemeinsam die Fahne trugen, in Lederhosen ins Oval ein. Die beiden Segler hatten bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro mit Bronze im Nacra 17 Österreichs einzige Medaille geholt.

Tokio ist zum zweiten Mal nach 1964 Olympia-Gastgeber. Die Spiele waren wegen der Pandemie im Vorjahr um ein Jahr verschoben worden.

