Jauk als Sturm-Präsident wiedergewählt

Bei der Generalversammlung 2024 des SK Sturm Graz wurde Christian Jauk als Präsident mit 98 Prozent wiedergewählt. Vizepräsident Michael Münzer schied nach vier Jahren im Vorstand aus jenem aus.

Jauk bekleidet bereits seit 2012 das Amt des Präsidenten. Stefan Stücklschweiger und Jörg Siegel sind neu im Vorstand dabei.

Der laut Sturm „mit überwältigender Mehrheit“ bestätigte Clubchef präsentierte zudem die „Agenda 2028“ mit den Infrastruktur-Plänen für die nächsten Jahre. Dazu zählt der Kauf und Ausbau des Stadions in Graz-Liebenau auf 19.090 Plätze – in Anlehnung an Sturms Gründungsjahr 1909 – sowie die Errichtung eines 30.000 Quadratmeter großen Zentrums für Akademie- und Frauen-Teams. Entstehen soll es im ehemaligen Golfzentrum Puntigam.

Die Gesamtkosten schätzt Jauk auf 12,8 Millionen Euro, nach den Angaben des 58-Jährigen signalisierte das Land Steiermark bereits eine Unterstützung von 4,8 Millionen Euro. Weiters erhielt Jauk am Mittwochmittag die Zusage der Stadt Graz, den auf sechs bis sieben Millionen Euro geschätzten Grundstückskauf mit 3,1 Millionen Euro zu unterstützen. „Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung dieses Projekts deutlich über 50 Prozent“, sagte Jauk.

In der bisherigen Amtszeit von Jauk, der an der Sanierung des Clubs nach dem Zwangsausgleich 2007 als Finanzchef maßgeblich beteiligt war, feierten die Steirer zwei Cuptitel (2018, 2023). International qualifizierte man sich nach jahrelanger Dürre dreimal in Folge für eine europäische Gruppenphase – mit dem vorläufigen Höhepunkt zuletzt in der Conference League. Bei Jauks Amtsantritt im Jänner 2012 zählte Sturm offiziell 1.300 Mitglieder, mittlerweile sind es 13.549.

Neue Gesichter im Sturm-Legendenklub

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch zwei ehemalige schwarz-weiße Akteurinnen bzw. ein Akteur in den Sturm Legendenklub aufgenommen. Anna-Carina Kristler, Stephanie Kovacs und Christian Klem wurden im Rahmen der Generalversammlung 2024 für ihre Leistungen für den Verein geehrt und feierlich in den Legendenklub aufgenommen.

