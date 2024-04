Je zwei Rote & Tore: Remis zwischen Frankfurt und Bremen

Eintracht Frankfurt und Werder Bremen haben sich in einer turbulenten Partie in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend mit 1:1 voneinander getrennt.

Milos Veljkovic brachte die Bremer Gäste in Führung (62.), kurz darauf flog sein Teamkollege Jens Stage nach Foulspiel mit Rot vom Platz (73.). Die Eintracht nutzte das und kam umgehend durch Tuta zum Ausgleich (77.). Der Brasilianer kassierte zwölf Minuten später nach einem Foul ebenfalls glatt Rot.

Bei den Bremern spielten Romano Schmid und Marco Friedl vor 58.000 Zuschauern durch, Letzterer sah seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und fehlt damit kommende Woche gegen Tabellenführer Leverkusen. Frankfurt rangiert mit 42 Punkten auf Platz sechs, mit jeweils großem Abstand nach oben wie unten. Die Bremer belegen mit elf Zählern Rückstand auf die Eintracht Rang zehn.

