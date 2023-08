„Jeder hat seine eigenen Gründe“: Kane will mit Walker sprechen

Bayern-Neuzugang Harry Kane hat sich bei seiner Vorstellung über seinen Nationalmannschaftskollegen Kyle Walker geäußert, dessen Transfer zum FC Bayern zu scheitern droht.

„Ich habe noch keine Zeit gehabt, mit Kyle zu sprechen“, sagte der Kapitän der Three Lions bei seiner Vorstellung in München. „Jeder hat seine eigenen Gründe. In der Nationalmannschaft werde ich mit Sicherheit mal wieder mit ihm sprechen. Wenn er sich aber entschieden hat zu bleiben, dann hat er sich entschieden zu bleiben. Dann ist das seine Entscheidung.“ Walker sei laut Kane ein toller Mensch und ein toller Spieler.

Verhandlungen mit den Bayern stocken gewaltig

Nach Sky Informationen stocken die Verhandlungen zwischen dem City-Star und den Bayern gewaltig. Die Citizens sind nicht bereit, mit den Münchnern zu verhandeln, obwohl es seit Wochen eine mündliche Einigung zwischen Walker und den Bayern gibt. Das Team um Pep Guardiola hat dem 33-Jährigen ein verbessertes Angebot zu einer Vertragsverlängerung über 2024 hinaus unterbreitet.

Der Engländer überlegt, diese Offerte anzunehmen, wenngleich eine finale Entscheidung noch nicht gefallen ist.

