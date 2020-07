Jesse Marsch: Meistermacher und emotionaler Leader

via

Gleich in seiner ersten Saison mit Red Bull Salzburg liefern Trainer Jesse Marsch und sein Team viele grandiose Auftritte ab – Meisterschaft und Cupsieg inklusive.

“Es war eine sehr beeindruckende Saison”, sagt der US-Amerikaner, dessen Mannschaft 20 von 30 Ligapartien gewann und nur zwei Niederlagen kassierte.

Aber nicht nur in der Liga begeisterten die Salzburger mit attraktivem Fußball. Auch in der Champions League sorgte die Marsch-Elf mit teils spektakulären Auftritten wie gegen Liverpool für Begeisterung. “Es war sehr emotional und meine Verbindung mit der Mannschaft war sehr stark”, erinnert sich Marsch an die glorreichen Momente im Herbst zurück.

Wenn es nach dem US-Trainer geht, sollte die Teilnahme an der Champions League bei den Salzburgern zur Gewohnheit werden. “Es wird Zeit, dass dieser Verein einen großen Schritt macht und dass wir jede Saison eine Champions-League-Mannschaft sind”, so Marsch.