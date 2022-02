Jesse Marsch – Red Bull-Ära zwischen Erfolg und Niederlagen

Jesse Marsch blickt auf die Zeit bei den „Bullen“ mit gemischten Gefühlen zurück. In Salzburg steigt der US-Amerikaner zum Toptrainer auf, zieht in die Champions League ein und kann auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurückblicken. Nach dem Wechsel zu RB Leipzig strahlt Marsch immer seltener, die Zeit in Deutschland zum Vergessen. Niederlagen, eine Corona-Infektion und schließlich der Rauswurf bei Leipzig schließen vorerst die Ära Marsch beim Red Bull-Konzern. Sky-Redakteur Marcus Klimmer blickt noch einmal in die Zeit von Jesse Marsch bei Salzburg und Leipzig zurück.