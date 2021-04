Jesse Marsch über Wechselgerüchte: „Lass uns für dieses Thema warten, für die nächsten Tage. Wir müssen uns für Samstag fokussieren. Ich kann nur sagen: Ich schätze meine Erfahrung hier in Salzburg so sehr“

Karim Adeyemi angesprochen auf die Transfergerüchte rund um Jesse Marsch: „Ich nehme es ganz locker. Ich habe mein Handy auf stumm“

FC Red Bull Salzburg gegen RZ Pellets WAC endet mit 1:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Ich habe gedacht, wir haben super gespielt. Viele der jungen Spieler haben gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen, aber wenn wir das Tor nicht treffen, dann ist es immer eine Chance für den Gegner, drinnen zu bleiben und ein Tor zu machen. (…) Eine gute Leistung, ein schlechtes Ergebnis, aber es geht wieder los. (…) Wir waren vor dem Tor nicht scharf genug.“

…angesprochen auf einen möglichen Wechsel zu RB Leipzig: „Lass uns für dieses Thema warten, für die nächsten Tage. Wir müssen uns für Samstag fokussieren. Ich kann nur sagen: Ich schätze meine Erfahrung hier in Salzburg so sehr. Vor zwei Jahren haben nicht viele den Namen Jesse Marsch gehört. Ich war ein junger Trainer aus Amerika, ich habe viel hier gearbeitet und so viel genossen. Ich bin sehr dankbar, egal was passiert für die ganze Erfahrung hier. Wir sind noch nicht fertig.“

David Affengruber (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel und angesprochen auf sein Eigentor: „Das Eigentor ist bitter gelaufen. Aber wir haben uns dann nochmals gut zurückgekämpft, haben eine gute Leistung gebracht. Es tut mir leid an die Mannschaft. Es passiert leider. Ich habe ihn zu leicht erwischt, dass ich ihn nicht über das Tor bringe. Dann ist er leider ins Eck gegangen.“

Karim Adeyemi (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben leider unsere Chancen nicht gemacht und ein Tor kassiert. Aber wir haben gut gespielt und wenigstens haben wir noch das Unentschieden geholt. So ist der Fußball.“

…auf die Frage, was er sich nach seinem zweiten Lattentreffer gedacht habe: „Ich habe gedacht: Das gibt’s doch nicht. Aber so ist Fußball.“

…angesprochen auf die Transfergerüchte rund um Jesse Marsch: „Ich nehme es ganz locker. Es ist wie bei den Spielern – wenn man eine gute Leistung zeigt, dann bekommt man Angebote von verschieden Mannschaften. So ist es auch beim Trainer. Warum nicht. (…) Ich habe mein Handy auf stumm. (lacht, Anm.).

Roman Stary (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Salzburg war klar überlegen. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit. Wenn wir noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht sogar drei mitnehmen können. Aber man darf auch nicht vermessen sein. (…) Wir haben es ganz gut gemacht und haben uns mit dem glücklichen Punkt belohnt.“

…angesprochen auf die kommenden Spiele: „Ich hoffe, dass wir am Ende sogar auf Platz 3 stehen. Ich bin ganz guter Dinge. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können und ich gehe davon aus, dass auch die Mannschaft davon überzeugt ist. Daher glaube ich, dass wir es schaffen.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Eine Überraschung in Salzburg. (…) Salzburg war sehr gut, bis auf die Chancenauswertung. Sie haben so viele Chancen herausgespielt. Unglaublich, dass dieses Spiel 1:1 ausgegangen ist. Aber wenn man die Tore nicht reinmacht, dann ist es so.“

…über den WAC und dem 1:1: „Sie wissen, dass sie sehr viel Glück gehabt haben.“

Marc Janko (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „52. Minute erste WAC Chance – sagt eigentlich alles. Aber so ist Fußball. Ab und zu rennt das Spiel wie auf einer schiefen Ebene und dann schießt du wie aus dem Nichts ein Tor. In dem Fall war es ein Eigentor. Aber es gehört auch zum Fußball dazu. (…) Das Spiel hätte vier, fünf, sechs zu eins ausgehen können.“

…über Patson Daka und einen möglichen Wechsel: „Er würde vom Spielstil her gut nach Leipzig passen.“