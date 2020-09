Jesse Marsch zufrieden: „Sind bereit für Mittwoch“

Mergim Berisha: „Wir müssen am Mittwoch wieder so mutig auftreten wie heute“

Manuel Ortlechner: „Stankovic ist momentan wahrscheinlich in der Form seines Lebens“

Gerald Baumgartner: „Wir sind noch nicht so weit, dass wir mit der Mannschaft rausattackieren können und offensiver spielen“

Roland Daxl (Finanzvorstand SV Guntamatic Ried): „Tag des ersten Festspieles in der Josko-Arena“

Wien, 26. September 2020 – FC Red Bull Salzburg schlägt SV Guntamatic Ried auswärts mit 3:1. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SV Guntamatic Ried – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

Schiedsrichter: Felix Ouschan

Gerald Baumgartner (Trainer SV Guntamatic Ried):

…über das Spiel: „Auf die Leistung können wir aufbauen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir mit der Mannschaft rausattackieren können und offensiver spielen, deswegen haben wir in der ersten Halbzeit ein defensiveres Konzept gewählt. Das wäre fast aufgegangen und wir haben es den Salzburgern sehr schwer gemacht, vors Tor zu kommen und wir hatten auch die Chancen zum Ausgleich. Aber im Großen und Ganzen war es okay, dass Salzburg das Spiel gewonnen hat. Wir waren knapp dran, aber es hat im Endeffekt nicht gereicht. Wir müssen uns von Woche zu Woche steigern und gegen Admira unbedingt schauen, dass wir die Punkte machen, die wir brauchen, um in der Liga zu bleiben.“

Roland Daxl (Finanzvorstand SV Guntamatic Ried) vor dem Spiel:

…zum heutigen Spiel: „Heute ist nicht der Tag der Realisation, sondern der Tag des ersten Festspieles in der Josko-Arena. Die Euphorie ist spürbar. Wir sind de facto ausverkauft und sponsorentechnisch gut unterwegs.“

…über die Neubesetzung der Geschäftsführung bei SV Ried: „Es ist eine glückliche Fügung, wäre aber so und so notwendig gewesen. Das heißt nicht, dass ich ganz aufhöre, aber wir brauchen professionellere Strukturen, das sind wir unseren Mitgliedern, der Region und unseren Sponsoren schuldig.“

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war nicht unsere beste Leistung, aber es war nicht schlecht. Der Gegner hat tief verteidigt, aber am Ende sind die drei Punkte wichtig. Eine Pause und nicht 90 Minuten für die wichtigsten Spieler, das ist wichtig.“

…über Mergim Berisha: „Er ist ein schlauer Spieler und versteht unsere Taktik in jedem Spiel. Mit mehr Selbstvertrauen wird er immer besser spielen.“

…über die regelmäßigen Gegentore: „Wir können besser verteidigen im Moment. Cican hat eine unglaubliche Parade gemacht und er ist ein Vorteil für uns. Wir schauen, was wir besser machen können, aber sind zufrieden und bereit für Mittwoch.“

Mergim Berisha (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es freut mich, dass ich der Mannschaft mit zwei Toren helfen konnte, aber ich bin auch froh, dass wir als Team wieder gewonnen haben. Das zählt für mich viel mehr. Ich hatte keinen Druck, ich schau auf mich selbst. Wir haben das in vielen Phasen sehr gut gemacht bis auf die Schlussphase, das müssen wir analysieren und am Mittwoch schnellstmöglich besser machen. Sie (Anm.: SV Ried) haben dann auf Konter gespielt und bei so einem Wetter kann der Ball auch einmal vorbeirutschen. Wir müssen am Mittwoch wieder so mutig auftreten wie heute.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…über das Rückspiel am Mittwoch im Champions League Playoff: „Bei K.O.-Spielen kann vieles passieren, aber wir wollen unbedingt gewinnen. Wenn Tel Aviv aufsteigen muss, dürfen sie sich nicht hinten reinstellen und es werden Räume entstehen, aber wir werden aktiv und auf Sieg spielen.“

…über den Wechsel von Gerhard Struber zu Red Bull New York: „Ich bin Sportdirektor von Red Bull Salzburg, aber ja, Strubsi war bei uns auch im Nachwuchs bei unserem Kooperationsklub FC Liefering Trainer und er kennt die Red Bull-Schule. Grundsätzlich könnte das sicher passen, aber das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Es zeigt, dass verschiedene Wege zum Erfolg führen können.“

Manuel Ortlechner (Sky Experte):

…über die regelmäßigen Gegentore bei FC Red Bull Salzburg: „Die Grundausrichtung der Mannschaft lässt sehr viele Räume zu. Das ist der Grund, warum sehr viele Tore fallen.“ Stankovic ist momentan wahrscheinlich in der Form seines Lebens.“

…über die momentane Verfassung von SV Ried: „Der Start war grundsätzlich in Ordnung. Wenn sie immer ihr Potenzial abrufen können, können sie es den anderen Mannschaften schwermachen. Natürlich müssen sie aufpassen, wie sie das Risiko dosieren und ich bleibe dabei, sie werden die Liga halten.“