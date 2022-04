Jesus-Viererpack gegen Watford! City legt im Titelkampf vor

via

via Sky Sport Austria

Manchester City hat im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel vorgelegt. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 5:1-Heimsieg über Watford und liegt damit in der Premier-League-Tabelle vier Punkte vor dem Rivalen Liverpool, der am Sonntag im Merseyside-Derby gegen Everton (17:30 Uhr/live auf Sky) nachziehen kann. Arsenal feierte im Hinblick auf eine mögliche Champions-League-Teilnahme einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen Manchester United.

City-Held des Tages war ausgerechnet der abwanderungswillige Gabriel Jesus mit vier Toren (4., 23., 49./Elfmeter, 53.), auch Rodri scorte für die Gastgeber (34.). Der Treffer des Vorletzten Watford, bei dem ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann auf der Bank saß, ging auf das Konto von Hassane Kamara (28.).

