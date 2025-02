Jets sortieren Star-Quarterback Rodgers aus

Die New York Jets trennen sich von Star-Quarterback Aaron Rodgers. „Vergangene Woche haben wir uns mit Aaron getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir auf der Quarterback-Position eine andere Richtung einschlagen wollen“, erklärten Coach Aaron Glenn und Manager Darren Mougey in einer von der Franchise veröffentlichten Erklärung am Donnerstag.

Das Gespräch sei wichtig gewesen, um Klarheit zu haben. Rodgers, der im Dezember 41 Jahre alt geworden ist, kam im April 2023 zu den Jets. Er hatte zuvor 18 Saisonen für die Green Bay Packers in der NFL gespielt und das Team 2010 zum Super-Bowl-Gewinn geführt. In der vergangenen Spielzeit war er nach einem Achillessehnenriss zurückgekehrt und hatte 17 Spiele bestritten.

Aber auch mit dem Star-Quarterback schaffte es das Team aus New York nicht in die Play-offs, die Jets feierten fünf Siege und kassierten zwölf Niederlagen. Mittlerweile warten die Jets seit 14 Jahren darauf – keine andere Mannschaft der vier großen US-Sportligen erlebt derzeit eine längere Durststrecke. Zuletzt hatten die Jets ihren ehemaligen Spieler Glenn als neuen Chefcoach vorgestellt. Bei der Talenteziehung im April draften die Jets auf der siebenten Position.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago