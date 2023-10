Jetzt bewerben: „Sky Next Generation“ ist zurück!

Next Call für „Sky Next Generation“! Nach der erfolgreichen Premiere zum Saisonstart sucht Sky auch für das Schlagerspiel zwischen dem SK Rapid und dem FC Red Bull Salzburg am 9. Dezember drei sportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren.

Ihr interessiert euch für unsere Übertragungen oder kennt jemanden, der unser Team bei der Übertragung des Topspiels verstärken könnte? Bis 15. Oktober können Bewerberinnen und Bewerber ihre Videos per E-Mail an NextGen@sky.at schicken und uns dabei zeigen, warum gerade sie die richtige Wahl sind.

Erneut wird Sky Österreich damit eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produzieren und auch diesmal ist eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken geplant, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen und Bilder aus der Kinder-Perspektive.



Highlights: „Sky Next Generation“ Premiere bei Austria Wien – Sturm Graz

Beim Erstrundenduell zwischen Austria Wien gegen Sturm Graz fand die Premiere von „Sky Next Generation“ in Österreich statt. Den Bundesliga-Hit zwischen Austria Wien und Sturm Graz haben Lena (13 Jahre) und Jakob (10 Jahre), sowie Kamerakind Lilly (7 Jahre) begleitet.



VIDEO: Lena und Jakob sprechen über ihre ersten TV-Erfahrungen

