Jetzt geht’s ums große Geld! So hoch sind die CL-Prämien in der K.o.-Phase

via Sky Sport Austria

Beim fünften Spieltag der Champions League kämpfen noch einige Teams um den Einzug ins Achtelfinale, darunter auch der FC Salzburg. Neben dem sportlichen Wert, geht es dabei jedoch auch um eine Menge Geld. Besonders der FC Barcelona könnte dies gebrauchen, doch die Situation der Katalanen ist alles anderes als optimal.

Es wird langsam ernst in der Champions League. Heute steigt der vorletzte Spieltag der diesjährigen Gruppenphase (jetzt live auf Sky Sport Austria – u.a. mit Salzburg vs. Chelsea) und noch einige Topteams müssen zittern. Lediglich Neapel, Bayern und Manchester City sind bislang fürs Achtelfinale qualifiziert. Besonders angespannt ist dabei die Lage in Barcelona, bei Juventus sowie für Atletico. Der FC Salzburg könnte heute den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Dabei muss man gegen Chelsea gewinnen und der AC Milan dürfte im Parallelspiel nicht gegen Dinamo Zagreb gewinnen.

Doch nicht nur rein sportlich ist ein Weiterkommen für die Klubs von großem Interesse, denn mit dem Einzug in die K.o.-Runde schwingt auch ein warmer Geldregen mit. Prämien, die besonders dem hoch verschuldeten Barcelona gut tun würden und auf welche die Blaugrana bereits in der vergangenen Champions-League-Saison verzichten mussten. Ganze 9,6 Millionen Euro winkt jedem Team alleine für das Erreichen des Achtelfinals.

Die Champions-League-Prämien in der K.o.-Phase