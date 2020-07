JETZT im LIVESTREAM: Champions League-Auslosung der Viertelfinal- und Halbfinal-Spiele

In Kürze wérden in Nyon die Viertelfinal- und Halbfinal-Paarungen in der UEFA Champions League ausgelost. Mit Sky kannst du sowohl im TV auf Sky Sport News HD oder hier im LIVESTREAM mit dabei sein. In Nyon geht es um 12 Uhr los.

Die Auslosung im LIVESTREAM

CL-Auslosung: Der Modus im Viertelfinale

Es gibt keine Begrenzungen. Vereine aus dem gleichen Verband und Land können ab sofort ohne Einschränkungen einander zugelost werden.

Welche Teams sind bereits für das Champions League Viertelfinale qualifiziert?

RB Leipzig

Atalanta Bergamo

Atletico Madrid

Paris Saint-Germain

Welche Teams müssen sich noch für das Viertelfinale qualifizieren?

Insgesamt vier Mannschaften müssen sich noch qualifizieren. Folgende Rückspiele konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sie werden am 7. und 8. August (live auf Sky) nachgeholt. Die Gewinner qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale:

FC Chelsea – FC Bayern (0:3 im Hinspiel)

SSC Neapel – FC Barcelona (1:1 im Hinspiel)

Olympique Lyon – Juventus Turin (1:0 im Hinspiel)

Real Madrid – Manchester City (1:2 im Hinspiel)

Champions League Termine: Wann und wo finden die letzten Spiele im Achtelfinale statt?

Die besagten vier Achtelfinal-Spiele werden am 7. und 8. August nachgeholt. Die Heimteams dürfen ihre Spiele im eigenen Stadion vor leeren Rängen austragen. Die genauen Ansetzungen der Partien sind noch nicht bekannt. Sobald Genaueres verkündet wird, bekommt Ihr auf skysportaustria.at alle Infos zu den Ansetzungen und zur Übertragung im TV und Stream.

Wann und wo findet das Champions League Viertelfinale statt?

Alle ausstehenden Partien ab dem Viertelfinale finden ausschließlich in Lissabon statt. Das Viertelfinale, das am 10. Juli ausgelost wird, steigt am 14., 15. und 16. August 2020. Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wird, wird am 18. und 19. August ausgetragen. Am 23. August stehen sich dann die beiden besten Teams Europas im CL-Finale im Estadio do Sport Lisboa e Benfica in Lissabon gegenüber.

Alle restlichen Champions League Termine 2020 im Überblick

Achtelfinale : 07./08. August

: 07./08. August Viertelfinale: 14., 15. und 16. August

14., 15. und 16. August Halbfinale : 18. und 19. August

: 18. und 19. August Finale: Samstag, 23. August, Lissabon

