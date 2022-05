Jetzt Live: Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem 336. Wiener Derby

via

Das 336. Wiener Derby aus Wien-Favoriten ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Peter Stöger ist als Co-Kommentator im Einsatz & Sky Experte Hans Krankl ist live vor Ort im Stadion

Zuvor Meister Salzburg – WAC und Austria Klagenfurt – SK Sturm ab 13:30 Uhr live & exklusiv

Die Sky Experten am Sonntag: Hans Krankl und Walter Kogler

Derby-Time in der ADMIRAL Bundesliga! Am kommenden Sonntag wartet die 30. Runde mit dem spannungsgeladenen 336. Wiener Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid auf die Sky Seher:innen.

Kommenden Sonntag steigt in Wien-Favoriten das 336. Wiener Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid. Der Showdown der beiden Wiener Großvereine wird mit Spannung erwartet, da die Tabellenkonstellation für zusätzliche Brisanz sorgt. Im Kampf um Platz drei liegen die Veilchen nur zwei Punkte hinter den grün-weißen Kontrahenten. Kann die Austria mit einem Heimsieg an den Hütteldorfern vorbeiziehen oder entscheidet Ferdinand Feldhofers Mannschaft das Derby für sich? Die Antwort gibt es ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist im Stadion als Sky Experte im Einsatz.

Zuvor trifft Meister Salzburg in einem Heimspiel auf den WAC. Die Wolfsberger mischen im Fight um das UEFA Europa League Qualifikations-Ticket noch ordentlich mit und wollen gegen die Salzburger auswärts punkten. Ob ihnen das gelingt, ist ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Parallel empfängt Peter Pacults Austria Klagenfurt Vizemeister SK Sturm im Wörthersee Stadion. Auch die Klagenfurter wollen mit einem starken Finish einen Europacup-Startplatz erobern. Das Duell gegen die Grazer wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 8. Mai 2022

13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Walter Kogler

16:15 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Michael Ganhör

Co-Kommentator: Peter Stöger

Sky Experte: Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA