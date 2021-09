JETZT LIVE: Die UEFA Europa League und UEFA Conference League auf Sky!

via

via Sky Sport Austria

Ab 18 Uhr läuft die Übertragung der UEFA Europa League und UEFA Conference League live auf Sky Sport Austria!

Auf Sky Sport Austria 2 seht ihr um 18:45 Uhr das Spiel des SK Rapid gegen KRC Genk und ab 20:50 Uhr die Partie AS Monaco gegen Sturm Graz in der die UEFA Europa League. Auf Sky Sport Austria 3 seht ihr um 18:45 Uhr die Begegnung in der UEFA Conference League zwischen HJK Helsinki und LASK und ab 20:50 Uhr das Spiel von Oliver Glasner’s Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul.

Im Stream zu sehen sind unter anderem das Gastspiel von Union Berlin bei Slavia Prag sowie das Aufeinandertreffen von Rapids Gruppengegnern Dinamo Zagreb und West Ham United (jeweils ab 18:35 Uhr). Ab 20.50 Uhr stehen wiederum die Sturm-Kontrahenten PSV Eindhoven und Real Sociedad am Programm, auch Bröndby IF und Sparta Prag treffen aufeinander.

So könnt ihr die Livestreams sehen:

Der UEFA Super Donnerstag