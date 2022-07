Heute LIVE im Stream: The 150th Open: Tag 3 – Featured Holes

Das nächste Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei den The Open Championship in St. Andrews ab. Sky zeigt die Featured Holes der The Open Championship im kostenlosen Livestream für alle auf skysportaustria.at!

Die British Open, offiziellem „The Open Championship“, ist eines der vier Major Golf Turniere der Männern und das einzige, das nicht in den USA sondern auf europäischem Boden ausgetragen wird. Es ist die offene Meisterschaft des Royal & Ancient Golfclubs of St. Andrews, was bedeutet, dass bei der British Open sowohl Profis als auch Amateure antreten dürfen. Die Open Championship ist das älteste heute noch ausgetragene Golfturnier der Welt.

Die Featured Holes von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Samstag, 16.07.: Nicht vor 11 Uhr*

Nicht vor 11 Uhr* Sonntag, 17.07.: Mehr Infos in Kürze*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: The Open Championship 2022 im TV bei Sky

Sky zeigt die The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Samstag, 16.07.: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag, 17.07.: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Adrian Grosser und Jonas Friedrich.

Bild: Imago