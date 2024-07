The Open Championship LIVE im TV & Stream

Das vierte Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite um Österreichs Topgolfer Sepp Straka schlägt bei den The Open Championship ab. Sky zeigt das Turnier live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App für Kunden.

Der vierte Höhepunkt der Saison steht an – The Open Championship! Die 152. Ausgabe wird im Royal Troon Golf Club in Troon (Schottland) ausgetragen. Es ist bereits das zehnte Mal, dass das Turnier dort ausgetragen wird. Titelverteidiger ist der Amerikaner Brian Harman.

Woods, Scheffler, Straka & Co. bei den The Open Championship

Die Weltstars des Golfs schlagen bei den The Open Championship ab. Tiger Woods, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Ludvig Aberg, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Viktor Hovland, Hideki Matsuyama, Colin Morikawa, Xander Schauffele, Will Zalatoris und auch Österreichs Ausnahmegolfer Sepp Straka sind nur einige großen Namen, die sich Hoffnungen auf den Major-Sieg machen.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den Livestream mit den Featured Groups auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Die Featured Group 1 von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die vorläufigen Übertragungszeiten der Featured Group 1 im Überblick*:

Donnerstag: ab ca. 10:30 Uhr – 20:00 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden)

ab ca. 10:30 Uhr – 20:00 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden) Freitag: ab ca. 10:00 Uhr – 20:00 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden)

ab ca. 10:00 Uhr – 20:00 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden) Samstag: ab ca. 11:15 Uhr – 21:15 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden)

ab ca. 11:15 Uhr – 21:15 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden) Sonntag: ab ca. 09:15 Uhr – 18:30 Uhr* (nur für Sky Sport Kunden)

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Group & Tee Times am Donnerstag:

10:36 Uhr: Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Robert Macintyre

15:37 Uhr: Tiger Woods, Xander Schauffelle, Patrick Cantlay

The Open Championship 2024 im TV bei Sky

Sky zeigt die The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 07:30 Uhr – 21:30 Uhr auf Sky Sport Golf

07:30 Uhr – 21:30 Uhr auf Sky Sport Golf Freitag: 07:30 Uhr – 21:30 Uhr auf Sky Sport Golf

07:30 Uhr – 21:30 Uhr auf Sky Sport Golf Samstag: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Adrian Grosser, Jonas Friedrich und Sebastian Heisele.

Bild: Imago