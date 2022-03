JETZT LIVE im Stream: THE PLAYERS Championship mit Sepp Straka

Im Golf-Kalender stehen die THE PLAYERS Championship auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at!

Die PGA Tour gastiert in Ponte Vedra Beach, Florida (USA). Im TPC Sawgrass werden die ATHE PLAYERS Championship ausgetragen. Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at. Die „Featured Groups“ gibt es täglich für Sky Kunden im Stream. Die „Featured Holes“ gibt es dann sogar täglich im kostenlosen Stream.

Rahm, Thomas & McIlroy am Abschlag

Die besten der Besten der Golfszene treffen sich bei den The PLAYERS Championship. Insgesamt gehen 144 Spieler aus 25 verschiedenen Ländern an den Abschlag. Aus der Top 50 der Weltrangliste sind 48 Spieler dabei, angeführt von Titelverteidiger Justin Thomas und Jon Rahm, die Nummer eins der Welt.

Aber auch Rory McIlroy, Viktor Hovland, Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler und Hideki Matsuyama sind in Ponte Vedra Beach am Start.

Österreich durch Sepp Straka vertreten

Beim ersten Saisonhöhepunkt der PGA-Tour misst sich Profigolfer Sepp Straka in dieser Woche mit der gesamten Weltelite. Der Austro-Amerikaner hat nach seinem Premierensieg (in Palm Beach Gardens) den Cut beim Arnold Palmer Invitational verpasst und will beim nächsten Turnier an Floridas Atlantikküste wieder vorne mitspielen.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den XXL-Livestream auf skysportaustria.at!

The PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag im XXL-Livestream

Donnerstag, 10.03.: 13:45 bis 00:00 Uhr – aufgrund des Wetters starten die Featured Groups später

13:45 bis 00:00 Uhr – aufgrund des Wetters starten die Featured Groups später Freitag, 11.03.: 12:45 bis 00:00 Uhr

12:45 bis 00:00 Uhr Samstag, 12.03.: 13:45 bis 00:00 Uhr

13:45 bis 00:00 Uhr Sonntag, 13.03.: 12:45 bis 23:00 Uhr

Featured Groups & Tee Times

Nach der täglichen Übertragung der ersten Stunden des Worldfeeds begleiten wir zusätzlich noch jeden Tag eine Featured Group im Stream:

Donnerstag:

ab 18 Uhr: Jordan Spieth / Daniel Berger / Dustin Johnson

Freitag:

ab 18 Uhr: Sergio Garcia / Adam Scott / Louis Oosthuizen

Außerdem zeigt Sky Sport die Featured Holes der The PLAYERS Championship live im kostenlosem Stream!

Die Featured Holes von Donnerstag bis Sonntag im FREE-Livestream

Donnerstag, 10.03.: 14:15 – 00:00 Uhr* – aufgrund des Wetters starten die Featured Holes später

14:15 – 00:00 Uhr* – aufgrund des Wetters starten die Featured Holes später Freitag, 11.03.: 13:15 – 00:00 Uhr*

13:15 – 00:00 Uhr* Samstag, 12.03.: 14:15 – 00:00 Uhr*

14:15 – 00:00 Uhr* Sonntag, 13.03.: 13:15 – 00:00 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: The PLAYERS Championship 2022 im TV bei Sky

Sky zeigt The PLAYERSChampionship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 10.03.: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Freitag, 11.03.: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Samstag, 12.03.: 19:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 5

19:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 5 Sonntag, 13.03.: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr auf Sky Sport 2

Die Kommentatoren an allen Tagen sind Gregor Biernath und Adrian Grosser.