„Jetzt macht’s Spaß“: Verletzungsfreier Kühn will endlich voll durchstarten

Nicolas Kühn und der SK Rapid in der Saison 2022/23 – eine Saison geprägt von Lichtblitzen und Verletzungen, die den 23-Jährigen immer wieder zurückgeworfen haben. In der aktuellen Saison ist Kühn wieder voll fit und glänzt seit der ersten Runde weg mit starken Leistungen. Alle vier Pfichtspiele absolvierte der junge Deutsche von Beginn an, erzielte zwei Tore und legte zwei weitere vor.

Der Flügelspieler spricht im Sky-Interview über seine Zeit in Wien-Hütteldorf, den Erhalt der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Jugendspieler in Deutschland und über seine Zukunft und Wechselgedanken.