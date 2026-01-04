Job-Interview! Neuer Chelsea-Coach bald fix?

Nach dem Aus von Enzo Maresca hat der FC Chelsea womöglich einen neuen Trainer gefunden.

Wie Sky Sports berichtet, ist Straßburg-Coach Liam Rosenior weiterhin der Topkandidat für den Posten des Teammanagers. Er wird am Montag interviewt.

Ziel ist, die Maresca-Nachfolge schnell zu klären. Die Entscheidung könnte bereits vor dem nächsten Spiel beim FC Fulham (Mittwoch, um 20:30 Uhr) getroffen werden.

Beim 1:1 bei Manchester City saß Calum McFarlane auf der Trainerbank. „Als ich den Posten übernahm, wurde mir gesagt, dass ich das Spiel gegen ManCity übernehmen würde und dass der neue Trainer möglicherweise am Montag da sein würde. Das wurde mir ursprünglich gesagt“, sagte der Interimscoach nach dem Schlusspfiff. „Jetzt ist Sonntag, wir haben uns ausschließlich auf das Spiel konzentriert. Soweit ich weiß, wird der neue Trainer in Kürze da sein, und ich werde die Mannschaft bis dahin leiten.“

HIGHLIGHTS | Manchester City – FC Chelsea | 20. Spieltag

Erfolgsgeschichte in Straßburg

Bald könnte Rosenior an der Seitenlinie stehen. Der Engländer übernahm 2024 Chelseas Partnerverein Straßburg und führte den Ligue-1-Klub überraschend in die Conference League. In der laufenden Saison steht er mit seinem Klub auf dem siebten Platz. In der Ligaphase der Conference League landete Straßburg auf dem ersten Rang. Zuvor trainierte Rosenior Hull City und war Interims- und Co-Trainer bei Derby County (unter Wayne Rooney).

Er bleibt nun der aussichtsreichste Kandidat auf den Trainerjob beim FC Chelsea.

