Jokic erneut wertvollster Spieler der NBA

Starcenter Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der NBA gekürt worden. Der 29 Jahre alte Serbe war schon 2021 und 2022 als MVP ausgezeichnet worden, im vergangenen Jahr wurde er Zweiter in der Wertung, gewann aber den Titel mit seiner Franchise in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

„Es fängt mit meinen Teamkollegen an“, sagte Jokic bei TNT: „Ohne sie kann ich nichts erreichen.“ Zum sechsten Mal in Serie gewann ein Spieler, der nicht aus den USA stammt.

Seine dritte Auszeichnung verdiente sich Jokic mit durchschnittlich 26,4 Punkten, 12,4 Rebounds und 9,0 Assists in der Hauptsaison der NBA. Er setzte sich im MVP-Rennen (79 Stimmen) klar gegen Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City Thunder (15) und Luka Doncic (4) von den Dallas Mavericks durch und zog mit den Ikonen Moses Malone, Larry Bird and Magic Johnson gleich. Rekordhalter mit sechs Trophäen ist Kareem Abdul-Jabbar.

Für Jokic ist die persönliche Ehre nur ein kurzer Grund zur Freude. Er kämpft mit Denver in den Play-off-Viertelfinals gegen das drohende Aus an. Gegen die Minnesota Timberwolves steht es in der Best-of-seven-Serie 0:2.

(SID)/Beitragsbild: Imago