Jon Gorenc-Stankovic: Der Ruhepol in der Sturm-Abwehr

via

via Sky Sport Austria

Im Juni wurde der Slowene Jon Gorenc–Stankovic von SK Sturm Graz verpflichtet. Schon nach den ersten fünf Runden in der aktuellen tipico Bundesliga-Saison zeigt sich, der Innenverteidiger ist eine wahre Bereicherung für die Grazer.

Gorenc-Stankovic kam von Huddersfield Town und absolvierte elf Spiele in der Premier League: “Ich wollte immer in der Premier League spielen, mein Lieblingsverein ist der FC Liverpool. Ich habe in Anfield gespielt und das war einfach unglaublich.”

Mit starken Leistungen rechtfertigt der 24-Jährige seine Verpflichtung – einen Treffer hat er erzielt aber noch wichtiger, in seinen fünf Einsätzen hat man nur zwei Gegentore bekommen. 66% gewonnene Zweikämpfe ist eine herausragende Quote und zeigt, warum er zum Stammpersonal bei den Grazern zählt.