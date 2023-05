Jones-Doppelpack und TAA-Traumtor: Liverpool schlägt Leicester

via

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben mit dem siebten Sieg in Folge ihre kleine Chance auf die erneute Champions-League-Teilnahme gewahrt.

Die Reds gewannen ihr drittletztes Saisonspiel in der englischen Premier League bei Leicester City 3:0 (2:0), müssen als Tabellenfünfter aber weiter auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Dem Vorletzten Leicester droht dagegen sieben Jahre nach der Sensations-Meisterschaft der Abstieg.

Ein Doppelschlag von Curtis Jones (33./36.) brachte das Klopp-Team vor der Pause auf die Siegerstraße. Der 22-Jährige ist erst der zweite in Liverpool geborene Spieler mit einem Premier-League-Doppelpack für die Reds nach Robbie Fowler. Trent Alexander-Arnold (71.) machte alles klar.

Mit 65 Punkten hat das Klopp-Team die Teilnahme an der Europa League bereits sicher, will aber mehr. Sowohl Newcastle United (3.) als auch Manchester United (4.) haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto, aber auch noch ein Spiel in der Hinterhand.

Für Leicester wird es nach nur einem Sieg aus den letzten 14 Ligaspielen dagegen eng. Zwei Partien vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwei Punkte, nach neun Jahren ohne Unterbrechung in der Premier League droht die Rückkehr ins Unterhaus.

