Jovic schließt sich der Fiorentina an

Real Madrid wird Stürmer Luka Jovic nach Informationen von Sky Sport Italia zur AC Florenz abgeben. Demnach handelt es sich aber nicht um ein Leihgeschäft, wie zuletzt spekuliert, sondern um einen ablösefreien Transfer.

Dafür sicherten sich die Königlichen eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 50 Prozent in den nächsten vier Jahren. Jovic soll für zwei Jahre bei den Italienern unterschreiben und 2,5 Millionen Euro netto verdienen. Das Gehalt wird in dieser Zeit weiterhin von Real bezahlt.

Jovic wechselte 2019 von Eintracht Frankfurt für eine Ablösesumme von 63 Millionen Euro nach Madrid. Dort kam der Serbe im Sturmzentrum nie an Superstar Karim Benzema vorbei und enttäuschte auf ganzer Linie. Nun bekommt der 24-Jährige in Florenz die Chance auf einen Neustart.

