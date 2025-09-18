Jubiläumstor für Haaland: City bezwingt dezimiertes Napoli

Starstürmer Erling Haaland hat seine eindrucksvolle Torbilanz in der Champions League ausgebaut.

Beim 2:0 (0:0) von Manchester City gegen den italienischen Meister SSC Napoli traf der Ex-Salzburger zur Führung (56.). Es war sein 50. Treffer im 49. Königsklassen-Spiel – kein anderer Spieler erreichte diese Marke schneller. Der bisher schnellste war der Niederländer Ruud van Nistelrooy (62 Spiele).

Jeremy Doku (65.) entschied die Partie zugunsten des Titelträgers von 2023, nachdem Napolis Giovanni di Lorenzo (21.) aufgrund einer Notbremse früh mit Rot vom Platz geflogen war. Kevin De Bruyne erlebte eine bittere Rückkehr nach Manchester, im Sommer hatte der Belgier City nach zehn erfolgreichen Jahren verlassen und sich den Italienern angeschlossen. Aus taktischen Gründen wurde er aufgrund der Unterzahl nach 26 Minuten ausgewechselt.

Rote Karte – Giovanni Di Lorenzo (21.)

Die Tore im Video:

Tor – 1:0 Erling Haaland (56.)

Tor – 2:0 Jeremy Doku (65.)

(Red./SID)

Beitragsbild: Imago.