Jüngste CL-Debütanten: Moukoko könnte Rekord brechen – Ex-Sturm-Profi in den Top 10

Youssoufa Moukoko könnte heute Abend zum jüngsten Champions-League-Debütanten der Geschichte avanchieren (BVB vs. Brügge ab 20:55 Uhr live in der Sky-Konferenz – mit dem SkyX-Traumpass könnt ihr ab 10 Euro live dabei sein). Das deutsche Supertalent feierte am Samstag im Alter von 16 Jaren und einem Tag bereits seinen Bundesliga-Einstand, drei Tage später könnte das Debüt in der Königsklasse folgen.

Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere Teenager, die in der Champions League zum Einsatz kamen – in den Top-10 befindet sich mit Roman Wallner auch ein früherer ÖFB-Teamspieler.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA