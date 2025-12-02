Jüngster DFB-Pokal-Torschütze: Eichhorn löst Bellingham ab

Kennet Eichhorn vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC hat sich zum jüngsten Torschützen des DFB-Pokals gekürt. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern traf Eichhorn in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0.

Eichhorn löst mit seinen 16 Jahren und 128 Tagen Jude Bellingham ab. Dieser war bei seinem Treffer für Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg im September 2020 17 Jahre und 77 Tage alt. Nur im Vorgängerwettbewerb des DFB-Pokals gab es aber jüngere Torschützen.

Der 16-jährige Eichhorn durchläuft seit 2017 alle Jugendabteilungen von Hertha BSC. Am 10. August 2025 gab er im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen sein Zweitliga-Debüt und ist somit auch der jüngste Spieler, der bisher in der 2. Bundesliga auflief. Eichhorn ist zudem Teil der DFB-U17-Nationalmannschaft.

(SID) / Artikelbild: Imago