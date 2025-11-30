Jüngster Spieler mit 35 Punkten: Flagg knackt LeBron-Rekord

Thompson: „Coopers Möglichkeiten sind grenzenlos“

Besagter Coach Jason Kidd lobte den Teenager überschwänglich. „Er ist 18, wirkt aber, als sei er schon lange in der Liga. Er hat heute einfach alles gemacht“, sagte Kidd. Und Flaggs routinierter Mitspieler Klay Thompson schwärmte: „Coopers Möglichkeiten sind grenzenlos.“

James war bislang der einzige 18-Jährige, der 30 oder mehr Punkte in einem NBA-Spiel erzielt hatte. Am 14. Dezember 2003 kam er gegen Boston auf 37 Punkte, damals war er fünf Tage älter als Flagg nun. Zwei Wochen zuvor hatte er mit 33 Zählern gegen Memphis erstmals die 30-Punkte-Marke geknackt.

Einen Tag vor seinem Rekordspiel war Flagg auf jenen James getroffen. Der „ewige Lebron“, der Ende Dezember 41 Jahre alt wird, gewann mit den Lakers 129:119 gegen Dallas, erzielte wie der rund 22 Jahre jüngere Flagg 13 Punkte. James zieht sich in L.A. immer mehr ins zweite Glied zurück, für ihn übernimmt wie am Freitag Luka Doncic (35 Punkte) die Hauptrolle.

Dessen weiterhin grotesk anmutender Trade von Dallas zu den Lakers im Tausch mit Davis trug letztlich immerhin dazu bei, dass Flagg bei den „Mavs“ landete – diese waren danach so schlecht, dass sie in der Draft-Lotterie ziehen durften und den großen Flagg-Preis erwischten.

