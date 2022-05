Jürgen Lemmerer verlängert beim TSV Hartberg

Der 19-jährige Obersteirer Jürgen Lemmerer verlängert seinen Vertrag beim TSV Egger Glas Hartberg vorzeitig bis Sommer 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der Stürmer, der im Sommer 2021 in die Oststeiermark wechselte, kam in dieser Saison bisher auf 13 Einsätze im TSV-Trikot (11x Bundesliga und 2x Cup) und erzielte im Herbst für die Amateurmannschaft neun Treffer.

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: „Jürgen ist ein absolutes Top-Talent, der über die Amateure den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft hat. Vor allem in den letzten Wochen und Monaten hat er einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und bereits in der Bundesliga eine gute Figur abgegeben. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Mit seiner Einstellung, seinen Fähigkeiten und seinem Torriecher werden wir noch viel Freude haben. Er muss den Weg weiterhin mit 100% verfolgen. Wir sehen enormes Potential in ihm, daher war die vorzeitige Vertragsverlängerung der logische Schritt.“

Jürgen Lemmerer: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und bin sehr dankbar über das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich auf die kommenden Jahre.“

Quelle: TSV Hartberg

Artikelbild: GEPA