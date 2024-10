Jürgen Melzer zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist ÖTV-Sportdirektor und dreifacher Grand Slam-Sieger Jürgen Melzer

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Jürgen Melzer am Sonntag ab 21:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den dreifachen Grand Slam Gewinner und ÖTV-Sportdirektor, Jürgen Melzer.

Im Sporttalk erzählt der Niederösterreicher von den Anfängen und Höhepunkten seiner Karriere, seinen drei Grand Slam-Siegen (zweimal Doppel, einmal Mixed) und weiteren Erfolgen in seiner Tenniskarriere. Außerdem spricht er über das Spiel, welches für ihn am besondersten war, den Sieg gegen Novak Djokovic 2010 in Paris, seine schwere Bandscheibenverletzung ein Jahr später und sein Karriereende.

Darüber hinaus gibt Melzer Einblicke in seine Arbeit beim ÖTV und sein Familienleben, spricht über die Zukunft des österreichischen Tennissports sowie den Druck und die Aufmerksamkeit, die Tennisspieler:innen vor allem von den Medien spüren.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Jürgen Melzer wird am Sonntag, 6. Oktober, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.