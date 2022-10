Jukic nach Auswechslung sauer – Schmid: „So kann er sich nicht äußern“

via

via Sky Sport Austria

Austria-Spieler Aleksandar Jukic konnte seine Auswechslung in der 61. Minute bei der 0:3-Niederlage gegen Sturm Graz überhaupt nicht nachvollziehen. Mehrmals rief der 22-Jährige „Warum?“ in Richtung seines Trainers Manfred Schmid und ging kurz daraufhin direkt in den Spielertunnel.

„Es sind Emotionen im Spiel, das ist okay. So wie er es geäußert hat, geht es natürlich nicht. Da werden wir darüber sprechen, aber kein großes Thema draus machen. Es ist klar, dass er es so nicht äußern kann und aufgrund seiner Leistung schon gar nicht“, sagte Schmid zu der Szene im Sky-Interview.

Sky-Experte Alfred Tatar hat kein Verständnis für Jukic: „Völlig deplatziert“