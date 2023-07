Julian Baumgartlinger wird neuer Sky Experte

Sky hat sich für sein Expertenteam ab der Saison 2023/24 eine Top-Verstärkung gesichert: Der ehemalige ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger wird in Zukunft für Sky Seher:innen die Spiele der ADMIRAL Bundesliga und der UEFA Champions League analysieren.

Der gebürtige Salzburger wechselte schon im jungen Alter in die Jugend 1860 Münchens, wo er 2007 sein Profidebüt in der 2. Deutschen Bundesliga absolvierte. Nach 61 Spielen bei der Wiener Austria in der österreichischen Bundesliga wechselte Baumgartlinger im Sommer 2011 zum 1. FSV Mainz 05, wo sich der defensive Mittelfeldspieler in 124 Partien zum Führungsspieler und Kapitän entwickelte. Vor seinem Wechsel nach Augsburg stand der heute 35-jährige von 2016 bis 2022 insgesamt 115 Mal im Dress von Bayer Leverkusen auf dem Platz. Baumgartlinger ist mit 255 absolvierten Spielen in den Top-5 der Österreicher mit den meisten Einsätzen in der Deutschen Bundesliga.

Der Publikumsliebling debütierte 2009 im Nationalteam und wurde nach der EM-Endrunde 2016 zum neuen ÖFB-Kapitän ernannt. Baumgartlinger qualifizierte sich mit der Nationalmannschaft für die EM 2020 und absolvierte mit 84 Einsätzen im ÖFB-Dress die achtmeisten Spiele für Österreich.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Julian Baumgartlinger eine der prägenden Figuren des österreichischen Fußballs für Sky gewinnen konnten. Ob früher als ÖFB-Kapitän oder als Führungsspieler in der Deutschen Bundesliga – Baumgartlinger geht immer voran, hat stets eine klare Meinung und gilt oft als verlängerter Arm seiner Trainer. Sky Kund:innen dürfen sich ab der neuen Saison auf die kompetenten Analysen des bestens vernetzten Publikumslieblings freuen.“

Julian Baumgartlinger: „Es ist ein großartiges Gefühl, ab sofort Teil der Sky Experten-Familie zu sein und damit mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich schon seit vielen Jahren schätze. Meine neue Tätigkeit erlaubt mir, mein als Spieler gesammeltes Know-how den Sehern zu vermitteln und gleichzeitig selbst erste Erfahrungen auf einem neuen Gebiet zu machen.“

Julian Baumgartlinger stößt damit zum Sky Sport Austria Experten Dreamteam um Hans Krankl, Andreas Herzog, Marc Janko, Peter Stöger, Alfred Tatar, Walter Kogler und Marko Stankovic.