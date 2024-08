Jung-Rapidler besiegen Sturm Graz II

Der SK Rapid II besiegt Sturm Graz II in der zweiten Runde der ADMIRAL 2. Liga in der Heimat mit 4:2.

Dabei zeigt sich der 18-jährige Rapid-Flügelflitzer Nikolaus Wurmbrand besonders in Torlaune und erzielt bereits in der ersten Halbzeit drei Tore. Das vierte Hütteldorfer Tor schießt Tobias Hedl per Elfmeter in der zweiten Hälfte.

Auf Seiten der Grazer treffen Grgic und Kiedl. Damit hält Rapid II bei sechs Punkten nach zwei Spielen. Die Grazer müssen weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten.

Bild: GEPA