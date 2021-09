Jung und unbekümmert: Die Youngsters der Wiener Austria hungrig auf mehr

via

Für das Team von Austria-Trainer Manfred Schmid ist der erste Sieg in dieser Bundesliga-Saison eine große Erleichterung. Einen besonderen Anteil haben vor allem die jungen Spieler der Wiener Austria (heute ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass live). Sky-Reporter Christoph Jochum traf Lukas Mühl, Eric Martel, Aleksandar Jukic und Vesel Demaku zum Interview.

“Wir werden jetzt nicht fünf Spiele in Folge, höchstwahrscheinlich, nicht gewinnen, von dem her sollten wir ruhig bleiben”, meint Demaku.

Die Stimmung nach dem überschaubaren Bundesligaauftakt überrascht auch Neuzugang Lukas Mühl. “Ich bin überrascht, wie der Verein damit umgegangen ist, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, vor allem auch die Fans. Also wenn ich meinen Ex-Verein in Nürnberg bedenke, wäre es ein wenig schwieriger geworden in der Situation.”

Martel sticht besonders hervor

Der RB Leipzig-Leihspieler Eric Martel geht bestimmt als einer der Führungsspieler hervor. Der erst 19-Jährige reißt das Spiel an sich, mit seiner Zweikampfstärke mutiert Martel zu einem Leader. “Für mich und die Entwicklung ist das brutal gut. Ich kann immer wieder mehr Erfahrung sammeln, von Spiel zu Spiel lerne ich immer mehr dazu, gegen gute Gegner, gegen etwas schlechtere Gegner”.

Für Aleksandar Jukic gilt es als Eigenbauspieler, die Leistung über die vollen 90 Minuten zu bringen. Jukic meint: “So sind die Jungen nunmal, jeder kennt das, jeder war mal jung. Vielleicht sind wir zu verspielt in manchen Situationen, oder, dass wir uns paar Meter sparen. Und das müssen wir in den Kopf bekommen, dass wir das einstellen müssen, weil das dem Team nicht hilft”.