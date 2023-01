via

via Sky Sport Austria

In St. Anton in Tirol sind am Montag die Alpinski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren mit einer Feier eröffnet worden.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „St. Anton am Arlberg als die Wiege des Alpinen Skilaufs“. Mit dabei war unter anderem ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Am Dienstag finden Abfahrtstrainings statt, bis 25. Jänner werden Medaillen in elf Entscheidungen vergeben.

(APA)/Bild: GEPA