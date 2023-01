Junuzovic absolviert mehrmonatige Trainer-Fortbildung in den USA

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic wird in den nächsten Monaten ein Trainer-Fortbildungsprogramm in New York absolvieren. Das gab der FC Liefering bekannt.

Junuzovic hatte nach seinem Karriereende im Sommer den FC Liefering als Co-Trainer betreut. Der 35-Jährige stand seit Meisterschaftsstart an der Seite von Chefcoach Fabio Ingolitsch an der Seitenlinie. Nun verschlägt es Junuzovic in die USA, wo er bei den New York Red Bulls ein mehrmonatiges Fortbildungsprogramm absolviert.

Für Junuzovic übernimmt der 37-jährige Japaner Yuki Myazawa gemeinsam mit Thomas Sageder die Co-Trainer-Position in Liefering.

(Red. / FC Liefering)

