via Sky Sport Austria

Die sportliche Zukunft von Zlatko Junuzovic liegt nicht Österreich. Im Rahmen der Champions-League-Sendung am Samstag sagte der Routinier, dass er „nicht in Österreich wechseln“ werde.

„Entweder es wird das Ausland oder doch was anderes. Ich mache mir meine Gedanken. Ich will jetzt ein bisschen abschalten. Ich hoffe, dass ich zeitig eine hundertprozentige Entscheidung treffen kann“, so Junzovic weiter.