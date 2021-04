Junuzovic scherzt: “Daka muss mehr Tore machen”

Nach dem 3:1-Sieg von Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz (Spielbericht + VIDEO-Highlights) äußert sich Zlatko Junuzovic im Sky-Interview über die Partie und Matchwinner Patson Daka.

Auch wenn es ein “guter Start“ in die Meistergruppe war, ist die Leistung der Salzburger laut Junuzovic noch ausbaufähig. In der zweiten Halbzeit hätte man das Spiel schon früher entscheiden können. “Wir müssen da kaltschnäutziger sein”, so der 33-Jährige. Besonders Dreifachtorschütze Patson Daka hätte noch das ein oder andere Tor erzielen können. “Ich glaube er hätte noch einen zweiten Hattrick machen können”, meint Junuzovic. “Man sieht seine Qualitäten, er ist sehr stark, richtig schnell. Aber – er muss mehr Tore machen in der zweiten Halbzeit“, scherzt der Salzburg-Spieler.

3600 128 Zlatko Junuzovic Position Mittelfeld Verein FC Red Bull Salzburg

“Wir fahren nach Wien um zu gewinnen”

Im Hinblick auf das Spiel gegen Rapid am kommenden Sonntag tut der Sieg zum Start besonders gut. “Ein guter Start ist immer wichtig, dann ist alles möglich.” Im direkten Duell gegen den ersten Verfolger zählen für Junuzovic nur drei Punkte: “Wir fahren nach Wien um zu gewinnen”