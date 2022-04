Junuzovic über mögliche Austria-Rückkehr: „Ausschließen will ich überhaupt nichts“

Red Bull Salzburg trennt sich im Sommer von Zlatko Junuzovic. Der auslaufende Vertrag des 34-jährigen Mittelfeldspielers wird nach dieser Saison nicht verlängert. Im Sky-Interview blickt der Routinier auf seine Zeit in Salzburg zurück. Außerdem äußert sich Junuzovic über seine Zukunftspläne.



„Für mich war der Schritt hierhier eine der besten Entscheidungen, die ich treffen habe können. Für mich war das eine sehr schöne Zeit“, sagt der Mittelfeldspieler über seine Zeit in der Mozartstadt.

Ein Karriereende kommt für den 34-Jährigen noch nicht in Frage. „Ich will definitiv noch 1-2 Jahre spielen. Die Tendenz geht ganz klar dorthin, weil ich das für mich selber brauche“, so Junuzovic. Wo der Ex-ÖFB-Teamspieler seine Karriere fortsetzen wird, ist allerdings noch offen. Über eine mögliche Rückkehr zur Wiener Austria meint Junuzovic: „Mit dem Manuel Ortlechner habe ich kurz Kontakt gehabt. Wir sind ja auch gut befreundet. So unrealistisch ist das nicht, dass wir uns austauschen. Die zweieinhalb Jahre bei der Austria waren top, leider haben wir keinen Titel geholt. Ausschließen will ich überhaupt nichts.“