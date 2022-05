Junuzovic über seine Zukunft: „In den nächsten zwei Wochen wird sich einiges tun“

Zlatko Junuzovic wird am Ende dieser Saison Serienmeister Red Bull Salzburg verlassen und ist vielumworben. Der routinierte Mittelfeldspieler ist offen gegenüber neuen Stationen, jedoch müssen mehrere Faktoren zusammenpassen, wie Junuzovic bei „Talk und Tore“ meint.

„Es gibt Angebote, aber noch war keines dabei was dementsprechend passen würde für mich in der Situation. Aber im Prinzip ist alles möglich, in den nächsten zwei Wochen wird sich einiges tun und dann wird es eventuell eine Entscheidung geben“, so Junuzovic.