Junuzovic: “Wir alle haben diesen Titel verdient”

Der FC Red Bull Salzburg fixiert mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg den siebten Meistertitel in Serie. Das sagt Zlatko Junuzovic nach dem Spiel im Sky-Interview:

“Wir sind jetzt überglücklich. Wir alle haben diesen Titel verdient, der ganze Verein. Jetzt werden wir feiern und dann die letzten zwei Spiele hochprofessionell angehen. In so schwierigen Situationen, wie wir sie in dieser Situation hatten, lernt man am meisten, speziell die jungen Spieler. Es läuft nicht immer alles positiv, man braucht auch Formkrisen für die Weiterentwicklung.”