Juve, Bayern & Co.: Die Rekordmeister und ihre Verfolger

Neunter Titel in Serie, 36. Meisterschaft insgesamt! Juventus Turin ist Italiens Rekordmeister. Wie sieht es in England, Deutschland oder Spanien aus? Sky Sport präsentiert die Rekordmeister der europäischen Top-Ligen und ihre Verfolger.

Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin zur neunten Meisterschaft in Serie geführt. Es war bereits die 36. Meisterschaft für Juve, womit man souveräner Rekordmeister Italiens ist. Den ebenfalls neunten Meistertitel am Stück fuhr Celtic Glasgow in Schottland ein.

Eine beeindruckende Serie, die der FC Bayern in Deutschland im nächsten Jahr erreichen möchte. Derzeit steht der Rekordmeister bei acht Meisterschaften in Folge und bei insgesamt 30 Meistertiteln. Der Verfolger der Bayern ist eine kleine Überraschung.

In England rückt der FC Liverpool dichter an Manchester United heran. Die Red Devils haben nur noch eine Meisterschaft mehr als die Reds. Für Österreichs Serienmeister Salzburg, die zum siebten Mal in Folge Meister wurden, reicht es mit 14 Titeln noch lange nicht zum Rekordchampion.

