Juve bleibt dank Bonucci weiter auf Champions-League-Kurs

via

via Sky Sport Austria

Juventus Turin bleibt in der italienischen Serie A klar auf Champions-League-Kurs. Im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Venedig gewann der italienische Rekordmeister dank zweier Tore von Kapitän Leonardo Bonucci mit 2:1 (1:0).

Der Abwehrroutinier (7.) hatte Juve per Kopf früh in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mattia Aramu (71.) war es erneut Bonucci (76.), der den Siegtreffer erzielte. Ex-Rapidler Maximilian Ullmann kam zu einem Kurzeinsatz, er wurde in der 86. Minute eingewechselt.

Juventus hat damit bei noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf die AS Rom. Sollten die Römer ihr Heimspiel am Sonntagabend gegen den FC Bologna (20.45 Uhr) nicht gewinnen, hätte Juve seinen Champions-League-Platz sicher.

(SID) / Bild: Imago