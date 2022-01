Juve-Coach Allegri wegen Schiedsrichter-Beleidigung gesperrt

via

via Sky Sport Austria

Das Sportgericht der italienischen Serie A hat Fußballtrainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin wegen Beleidigung zu einer Spielsperre und 10.000 Euro Strafe verurteilt.

Der 54-Jährige habe nach dem 1:1 gegen SSC Napoli am Donnerstag „schwerwiegende Beleidigungen mit lauter Stimme in Richtung des Schiedsrichters“ geäußert, teilte die Liga am Samstag mit.

Damit darf der Coach des italienischen Rekordmeisters beim Auswärtsspiel am Sonntag bei der AS Rom nicht auf der Trainerbank Platz nehmen.

(APA)/Bild: Imago