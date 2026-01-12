Juve unter Spalletti weiter auf Kurs

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat seine Aufholjagd in der Serie A fortgesetzt.

Beim 5:0 (3:0) gegen US Cremonese feierte Juve den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Ligapartien und machte in der Tabelle erneut Boden gut. Turin hat als Vierter nur noch vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Mit Trainer Luciano Spalletti, der Ende Oktober übernommen hatte, klappt es immer besser.

Der Brasilianer Bremer (12.) und Jonathan David (15.) sorgten für ein frühes 2:0. Kenan Yildiz (35.) scheiterte mit einem Elfmeter zunächst an Emil Audero, versenkte dann aber den Nachschuss. Cremoneses Filippo Terracciano (48.) unterlief ein Eigentor, dann sorgte der frühere Schalker Weston McKennie (64.) für den Schlusspunkt.

