Juventus gegen Napoli endet Unentschieden

Napoli verspielte im Auswärtsspiel bei Juventus Turin am Donnerstagabend eine Führung und kam nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Juve verpasste durch das Unentschieden die Chance, den Anschluss auf die Champions-League-Plätze auf einen Punkt zu verkürzen. Dries Mertens brachte Neapel in der 23. Minute in Führung, der italienische Europameister Federico Chiesa glich nach der Halbzeit sehenswert aus (54.). Inter liegt in der Tabelle einen Punkt vor Milan, Napoli muss mit sechs Punkten Rückstand auf den amtierenden Meister bereits etwas abreißen lassen. Die „Alte Dame“ liegt bereits elf Zähler hinter dem Tabellenführer.

