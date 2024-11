Juventus mit Sieg gegen Udinese vorläufig auf Rang zwei

Juventus Turin hat zumindest für einen Tag Rang zwei in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta siegte am Samstag bei Udinese mit 2:0 (2:0) und führt das Verfolgerfeld von SSC Napoli mit vier Punkten Rückstand an. Die anderen Spitzenteams sind erst am Sonntag oder Montag im Einsatz.

Ein Eigentor von Udinese-Torhüter Maduka Okoye (20.), von dessen Rücken der Ball nach einem Stangenschuss ins Netz ging, und Nicolo Savona (37.) erzielten die Tore für das in der Serie A weiter ungeschlagene Juventus.

Bologna und Posch holen dritten Saisonsieg

Bologna holte mit einem 1:0 (0:0) gegen den Vorletzten Lecce den dritten Saisonsieg. Kurz nach der Einwechslung von ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch (82.) erzielte Riccardo Orsolini (85.) das Siegestor.

(APA) / Bild: Imago