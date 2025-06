Juventus ohne Mühe bei Kantersieg gegen Al Ain

Zum Abschluss der 1. Runde der Fußball-Klub-WM in den USA hat Juventus Turin einen klaren Sieg gefeiert.

Die Italiener gewannen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington ihr erstes Spiel in Gruppe G gegen Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 5:0 (4:0) und liegen damit in der Tabelle auf Platz eins vor Manchester City, das Wydad AC 2:0 bezwungen hatte. Juve trifft am Sonntag (18.00) auf die Marokkaner, während City in der Nacht auf Montag (03.00) gegen Al Ain spielt.

Randal Kolo Muani und Francisco Conceicao waren mit je zwei Treffern die Matchwinner für Turin. Der Franzose brachte seine Mannschaft gegen den zweifachen Asien-Champion bereits in der elften Minute per Kopf in Führung, die sein portugiesischer Teamkollege nur zehn Minuten später ausbaute. Nach einer halben Stunde besorgte Kenan Yildiz das 3:0 (31.). Kolo Muani legte noch vor der Pause ein weiteres Tor drauf (45.+4). Den Schlusspunkt gegen die schwachen Araber setzte Conceicao (58.).

„Ich bin sehr glücklich über den Sieg, die Mannschaft hat ein tolles Spiel gemacht. Wir sind zufrieden und bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor“, meinte nach der Partie Kolo Muani, der in den vergangenen sechs Spielen für Juventus fünfmal netzte. „Ich habe die letzte Saison gut beendet und wir haben nun diese gut begonnen.“

(APA) / Bild: Imago